Иркутск, 22 июля, 2021, 07:28 — ИА Регнум. Ученые Лимнологического института СО РАН по итогам экспедиции, которая прошла в июне 2021 года, определили места с самой грязной водой на Байкале. Как сообщает официальный сайт вуза, несоответствие качества воды отмечено в акваториях поселка Култук, бухты Ая и залива Хужирский (на острове Ольхон).

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Байкал

В устье реки Медлянки (Култук) выявлены превышения нормативных значений термотолерантных колиформных бактерий и энтерококков. В приустьевом участке реки численность энтерококков выше сигнальных значений в три раза (170 КОЕ/100 мл).

В прибрежных водах бухты и залива превышен норматив термотолерантных колиформных бактерий (130 и 126 КОЕ в 100 мл, соответственно).

Наиболее чистая вода в акватории заповедных территорий, где мало туристов и почти не живут люди.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2021 года ученые Лимнологического института СО РАН обнародовали видео, которое даёт представление о том, насколько разрослись на дне Байкала нитчатые водоросли Ulothrix zonata и Spirogyra. Как сообщает сайт вуза, исследование дна на глубине 3−5 м провели в районе поселка Листвянка 5 апреля 2021 года. На кадрах видно сплошное зелёное дно.

Это связывают с возросшей антропогенной нагрузкой (большим количеством туристов) и эвтрофикацией Байкала (насыщение биогенными элементами, сопровождающееся ростом биологической продуктивности).

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