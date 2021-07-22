Кейптаун, 22 июля, 2021, 07:15 — ИА Регнум. По меньшей мере 276 человек погибли в ходе беспорядков, прокатившихся по ЮАР после заключения по стражу бывшего главы государства Джейкоба Зумы. Об этом 21 июля сообщает местный портал Eyewitness News со ссылкой на министра при южноафриканском президенте Кумбудзо Нтшавени.

Цитата из к/ф «Джокер». Реж. Тодд Филлипс. 2019. США Беспорядки

Ранее сообщалось о 215 жертвах беспорядков. Чиновник заявила, что ситуация в двух провинциях — Гаутенг и Квазулу-Натал, которые наиболее пострадали от протестов, остается стабильной.

По ее словам, в Гаутенге было арестовано семь подозреваемых в организации беспорядков. Кроме того, власти Квазулу-Натал также ведут поиски зачинщиков.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что организаторы беспорядков стране пытались подорвать конституционный строй государства и вызывать народные волнения и расовую напряженность путем экономических потрясений.