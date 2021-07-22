Цинциннати, США, 22 июля, 2021, 07:13 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден подтвердил, что остановить строительство трубопровода «Северный поток — 2» на этапе завершения невозможно. Об этом он сказал журналистам 21 июля перед вылетом из города Цинциннати (штат Огайо).

Nord Stream 2 / Axel Schmidt Трубы для трубопровода «Северный поток – 2»

«По поводу «Северного потока — 2» он сказал, что (трубопровод — ред.) «завершен на 99 процентов», и ничто его не остановит», — сообщила корреспондент из пресс-пула Белого дома.

По её словам, Байден также заявил, что получил «обязательство» от Германии отреагировать на действия России, если это будет необходимо.

В мае 2021 года американский президент уже заявлял, что строительство «Северного потока — 2» близится к завершению, поэтому шансов на его остановку практически нет.

Напомним, США и Германия пришли к компромиссу по «Северному потоку — 2». В Вашингтоне отказались препятствовать завершению строительства в обмен обещание Германии противодействовать России, если та «попытается использовать энергоресурсы» против Украины или прибегнет к военной агрессии против этой республики.