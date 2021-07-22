Челябинск, 22 июля, 2021, 07:05 — ИА Регнум. Арбитраж Челябинской области 30 августа 2021 года начнёт рассмотрение банкротного иска к компании из дивизиона группы «Мечел» — ПАО «Челябинский металлургический комбинат». За два года это четвертый иск о несостоятельности, три предыдущих суд отклонил, вернув заявления истцам, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Исковое заявление от ООО «Импэкс Электро» подано в начале июня 2021 года. Сумма претензий составила 2 446 413,55 рубля. Через день к нему присоединилось АО «Техника маркетинг сервис» с претензиями на 4 340 735,38 рубля. А уже в июле к ним добавилось и ООО «Интера», заявившее долг в размере 7,2 млн рублей, но через неделю фирме вернули иск из-за нарушений. Два предыдущих заявления запланировали рассмотреть 30 августа.

Напомним, в группу «Мечел» входят свыше 20 компаний в разных регионах России. Основным акционером холдинга с долей более 51% является глава совета директоров, миллиардер Игорь Зюзин. Небольшая доля есть и у АО «Газпромбанк». Весной 2021 года «Мечел» заявлял о трудностях с выплатой долгов, а уже в середине июля появилось сообщение, что холдинг завершил исполнение взятых на себя обязательств по выпускам облигаций, которые были реструктурированы в 2015—2016 годах.

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