Сантьяго, , 07:02 — REGNUM Сенат Чили одобрил законопроект, согласно которому в республике разрешаются однополые браки и усыновление детей такими семьями, сообщает пресс-служба законодательного органа на официальной странице в Twitter.

ЛГБТ-активист Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сенат одобрил 28 голосами за нормы, регулирующие равноправные браки. Против было отдано 14 голосов», — говорится в сообщении.

Теперь законопроект направлен на рассмотрение в палату депутатов парламента Чили. Отметим, что с 2015 года в Чили уже действует закон, позволяющий однополым парам регистрировать гражданские союзы. Однако новый законопроект призван уравнять гомосексуальные пары с обычными.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля власти Аргентины разрешили выдачу паспортов без указания мужского или женского пола. Первые три паспорта нового типа выдал президент республики Альберто Фернандес. По его словам, государство не должен волновать пол гражданина, его должно беспокоить, получают ли дети образование, платятся ли налоги в казну, имеют ли граждане работу.

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