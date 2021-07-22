Сантьяго, 22 июля, 2021, 06:52 — ИА Регнум. Верхняя палата парламента Чили одобрила законопроект, который позволяет однополым парам сочетаться узами брака и усыновлять детей. Об этом сообщается в официальном аккаунте верхней палаты парламента страны в Twitter.

Представительницы ЛГБТ

«Сенат одобрил 28 голосами нормы, регулирующие равноправные браки. Против было отдано 14 голосов», — говорится в сообщении.

Далее законопроект рассмотрит палата депутатов Чили.

В 2015 году в Чили разрешили однополым парам вступать в гражданский брак, но без права заключения официального брака. Также им не разрешалось усыновлять детей — такое право имел лишь один человек из пары.

Законопроект об однополых браках был разработан левым правительством экс-президента Чили Мишель Бачелет и долгое время находился без движения, однако в июне 2021 года правоцентрист, действующий президент страны Себастьян Пиньера заявил о необходимости срочного рассмотрения и принятия данного законопроекта.