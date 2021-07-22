Петропавловск-Камчатский, 22 июля, 2021, 06:43 — ИА Регнум. Вулкан Карымский, расположенный на полуострове Камчатка, выбросил пепел на высоту до 1600 метров, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.

Иван Шилов ИА REGNUM Вулкан

«Днем 22 июля 2021 года из вулкана Карымский зафиксировали еще один пепловый выброс. Высота пеплового столба составила до 1600 метров. Высота вулкана — 1469 метров», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что шлейф от выброса распространился на северо-восток в направлении Кроноцкого залива на расстояние 48 километров. Населенных пунктов на пути шлейфа нет. Выпадение пепла в городах и селах Камчатского края также не фиксировалось.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля пепловый выброс произошел на вулкане Эбеко, расположенном на курильском острове Парамушир. Пепловый шлейф распространился на пять километров от вулкана. Отмечалось, что опасности для жителей острова выброс не представлял.