Екатеринбург, 22 июля, 2021, 06:41 — ИА Регнум. Совершенствование системы трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья обсудили эксперты круглого стола, прошедшего под председательством заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова. Участие во встрече приняли представители органов исполнительной власти, общественных организаций и работодателей, встреча прошла по инициативе Общероссийского народного фронта.

Инвалид

Павел Креков рассказал, что по состоянию на 1 июня 2021 года на территории Свердловской области проживает более 264 тысяч инвалидов. Порядка 109 тысяч — люди трудоспособного возраста, из них работают 24,7%. В целом по Уральскому федеральному округу из общего числа инвалидов трудоспособного возраста работает 24,1%.

«Вопрос занятости инвалидов — один из самых важных вопросов для людей с инвалидностью. Если культурно-спортивная и досуговая занятость или волонтёрство позволяют инвалидам включиться в социум, то трудовая занятость позволяет достичь материальной независимости», — отметил Павел Креков.

Он также напомнил, что эта тема находится на контроле у Совета при Губернаторе Свердловской области.

Директор департамента по труду и занятости населения Дмитрий Антонов рассказал, что за последние годы изменился характер работы службы занятости с инвалидами, и в первую очередь оказание услуг носит проактивный характер.

«Свердловская область в этом вопросе была пионером. Мы с 2013 года инициативно выходили к инвалидам по месту жительства с целью уточнения потребности в трудоустройстве, причинах отсутствия работы, представляли информацию об услугах службы занятости. С 2017 года инициативность общения службы занятости с инвалидами была узаконена путем внесения изменений в индивидуальную программу реабилитации и абилитации, и сейчас инвалид при оформлении ИПРА дает согласие/несогласие на обращение к нему органов службы занятости», — отметил Дмитрий Антонов.

Ежегодно служба занятости населения Свердловской области оказывает профессиональную реабилитацию шести тысячам инвалидов.

Павел Креков подчеркнул, что решение вопроса трудовой занятости инвалидов требует комплексного и системного подхода. В связи с этим в работу включены множество министерств и ведомств. Например, министерство социальной политики Свердловской области оказывает социальные услуги инвалидам, предоставляет поддержку в форме субсидий предприятиям, на которых трудятся инвалиды, и субсидии некоммерческим организациям, реализующим социальные проекты, направленные на развитие навыков и опыта трудовой занятости инвалидов, создание условий для профессиональной ориентации и трудовой занятости.

«В Камышловском училище-интернате для инвалидов проводится обучение по адаптированным программам профессионального обучения и программам среднего профессионального образования. В Областном центре реабилитации инвалидов ведётся работа по профессиональному консультированию инвалидов: разработаны информационные буклеты «Как найти работу», проводятся встречи с работодателями, лекции для работников Екатеринбургского центра занятости по вопросам общения с инвалидами. В 2020 году на штатных должностях в организациях социального обслуживания работало более 150 инвалидов», — рассказал первый заместитель министра социальной политики Свердловской области Евгений Шаповалов.

В работу по созданию условий для получения профессионального образования людьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами включено и министерство образования и молодёжной политики.

«Более 67% образовательных организаций осуществляют подготовку по адаптированным образовательным программам для инвалидов по 44 профессиям и специальностям. В данный момент обучаются в профессиональных образовательных организациям более 2,6 тысяч людей с ОВЗ и инвалидностью», — рассказал заместитель министра образования и молодёжной политики Свердловской области Юрий Зеленов.