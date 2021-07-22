Шахты, Ростовская область, 22 июля, 2021, 06:37 — ИА Регнум. В Ростовской области работница шахтинского колледжа попала под следствие после получения 18 тыс. рублей от одного из студентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

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Следователи полагают, что заведующая отделением факультета обманным путём получила вознаграждение за решение вопроса о положительной сдаче студентом аттестации и переводе на следующий курс без отчисления за прогулы. Однако такие вопросы в её должностные полномочия не входили. Сотрудница колледжа находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество.