Москва, 22 июля, 2021, 06:35 — ИА Регнум. Советский и российский певец Юрий Антонов перенёс тяжёлую операцию по замене искусственного сустава. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

(сс) skeeze Операция

«Мне провели очень тяжелую операцию по замене искусственного сустава», — написал Антонов.

По его словам, операция шла более трёх часов и оказалась «очень болезненной».

Антонов отметил, что сейчас он находится в частной клинике в Вене, где «приходит в себя».