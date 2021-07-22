Певец Юрий Антонов перенёс операцию по замене сустава
Москва, 22 июля, 2021, 06:35 — ИА Регнум. Советский и российский певец Юрий Антонов перенёс тяжёлую операцию по замене искусственного сустава. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
(сс) skeeze
Операция
«Мне провели очень тяжелую операцию по замене искусственного сустава», — написал Антонов.
По его словам, операция шла более трёх часов и оказалась «очень болезненной».
Антонов отметил, что сейчас он находится в частной клинике в Вене, где «приходит в себя».