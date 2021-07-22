Ростов-на-Дону, 22 июля, 2021, 06:31 — ИА Регнум. В Ростовской области выпустят кулинарную книгу, в которой будут собраны лучшие рецепты здорового питания школьника. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Mosreg.ru В школьной столовой

В настоящее время над книгой работают лучшие повара и рестораторы Ростовской области, которые учтут не только все требования к школьному питанию, но и мнение родителей и детей при оценке приготовленных блюд.

«Безусловно, что меню школьных столовых должно состоять из полезных, вкусных и красивых блюд. Тема здорового питания детей должна быть на постоянном контроле у всех соответствующих ведомств», — отметил донской губернатор Василий Голубев, поддержавший идею.

ИА REGNUM отмечает, что в 1959 году в СССР была выпущена кулинарная книга «Питание школьника». Энциклопедия содержала в себе режим питания детей и правила поведения за столом, информацию о витаминах, жирах, углеводах, а также тщательно отобранные рецепты и полезные советы. Некоторые пользуются книгой и сегодня.