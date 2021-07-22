Москва, 22 июля, 2021, 06:28 — ИА Регнум. МХАТ им. Горького не будет показывать спектакль «Чудесный грузин» с участием поп-певицы Ольги Бузовой в ближайшие месяцы. Об этом ТАСС заявил заместитель худрука театра, писатель Захар Прилепин.

(сс) Okras Ольга Бузова

«Спектакля не будет. Ни в сентябре, ни, возможно, даже в октябре. Решение [художественного руководителя театра Эдуарда] Боякова», — сказал Прилепин.

Он объяснил это решение «кануном выборов» и тем, что постановке уделяется «слишком серьезное внимание, в том числе и моими политическими противниками»: «Я с ним даже не советовался на эту тему, просто я слышал, что он решил спектакль перенести».

Участвующий в выборах в Госдуму РФ Прилепин отметил, что в случае показа «Чудесного грузина» «шум будет стоять с утра до вечера»: «Все будут пытаться топтаться на этой теме. Просто убрали эту тему, и всё».