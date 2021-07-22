Москва, 22 июля, 2021, 06:27 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ объявило закрытый аукцион со стартовой ценой более 320 млн рублей. В качестве лота выступают права на программное обеспечение «Система мониторинга и анализа средств массовой информации «Катюша» на условиях простой лицензии, передатё ИА REGNUM.

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Подвести итоги аукциона планируется 9 августа 2021 года. Начальная цена лота — 320 028 515,17 рубля. Источник финансирования — федеральный бюджет. Размер обеспечения заявки — 16 001 425,76 рубля.

Реализация контракта рассчитана на три года — с 2021 по 2023 год.

Напомним, права на программную разработку «Катюша» принадлежат коммерческой компании М13, которая специализируется на информационных технологиях в области медиамониторинга. ООО «М13» учреждено в 2014 году, принадлежит Владиславу Клюшину.

На сайте компании уточняется, что её разработки используют в администрации президента РФ, правительстве РФ и иных органах власти.

По открытым данным, фирма числится исполнителем более 30 госконтрактов на 1,3 млрд рублей. Среди последних заказчиков — Генпрокуратура РФ.