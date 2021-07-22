Оттава, 22 июля, 2021, 06:17 — ИА Регнум. Оборудование на общую сумму 42 тыс. канадских долларов ($33,3 тыс.) было похищено неизвестными у спасателей, которые тушат лесные пожары в провинции Британская Колумбия на западе Канады. Об этом 21 июля передал телеканал CBS.

Цитата из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» реж Леонид Иович Гайдай. 1965. СССР Кража

Изначально злоумышленники украли снаряжение стоимостью 2 тыс. канадских долларов ($1,59 тыс.). Это произошло около десяти дней назад.

Однако пожарные обратились в полицию только спустя неделю, когда преступники совершили вторую кражу, забрав с собой оборудование на сумму 40 тыс. канадских долларов (более $31,7 тыс.). Воры унесли насосы, бензопилы, генераторы, а также другие технические средства и инструменты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее телеканал CBS распространил информацию о том, что из-за крупных лесных пожаров в провинции Британская Колумбия было эвакуировано более трех тысяч человек.