Ростов-на-Дону, 22 июля, 2021, 06:13 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону в девятиэтажном жилом доме на улице Содружества вспыхнул пожар. Спасатели эвакуировали 30 человек, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России.

Пожар

Сообщение о возгорании на пятом этаже поступило в экстренные службы примерно в 18:35 мск 21 июля. Менее получаса понадобилось спасателям, чтобы справиться с огнём.

Площадь пожара составила 50 кв. метров. На месте работали 29 человек с привлечением 11 единиц техники.

Причины возникновения огня устанавливаются.