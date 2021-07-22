Буэнос-Айрес, , 06:11 — REGNUM Власти Аргентины разрешили выдавать удостоверения личности без указания мужского или женского пола. В соответствующей графе паспорта жители страны смогут указывать значок «Х», сообщила 21 июля пресс-служба президента Аргентины Альберто Фернандеса.

Так называемый «третий пол» Gender Bender Bathroom Sign

«Мы делаем шаг к тому, чтобы однажды для документов никого больше не спрашивали, кто он — мужчина или женщина», — сказал аргентинский лидер на церемонии вручения трёх таких паспортов.

По его словам, государство «должно волновать, учатся ли дети, вакцинируются ли они, платят ли налоги те, кто работают».

Значок «Х» появится в паспортах тех граждан, которые не относят себя ни к мужчинам, ни к женщинам. Он дополнит существующую систему обозначений: F для женщин и M для мужчин.

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