Порт-Вила, 22 июля, 2021, 06:10 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 5,5 зафиксированы у берегов островного государства Вануату, сообщает Геологическая служба США.

♒ ♒ ♒ ♒ Последствия землетрясения

По ее данным, эпицентр землетрясения находился в 20 километрах к северо-западу от города Порт-Олри. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 35 километров. Информации о возможных разрушениях или жертвах не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля землетрясение магнитудой 5,3 произошло на территории Никарагуа. Его очаг находился в 55 километрах от города Масачапа на глубине 35 километров. По предварительным данным, пострадавших не было.