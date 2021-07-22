Ростов-на-Дону, 22 июля, 2021, 06:09 — ИА Регнум. Жатва-2021 в Ростовской области миновала экватор. Труженики донского села убрали более 52% площади посевов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Donland.ru Урожай

В рамках уборочной кампании зерно собрано с площади около 1,7 млн гектаров. Валовой сбор достиг около 6 млн 319 тыс. тонн. Средняя урожайность составляет почти 37,3 центнера с гектара.

«Первые результаты радуют, так как урожайность превышает прошлогодние показатели: 37,7 центнера с гектара против 34,1 в прошлом году. Основная задача сейчас — в кратчайшие сроки и без потерь собрать выращенный урожай, при этом ни в коем случае не допускать сельскохозяйственные палы», — отметил первый заместитель донского губернатора Виктор Гончаров.

ИА REGNUM отмечает, что в Ростовской области к сбору урожая селяне приступили позже обычного. Причиной стали затяжные дожди. Для сравнения: в 2020 году хлеборобы обмолотили чуть менее 50% уборочных площадей к 10 июля.