Вашингтон, 22 июля, 2021, 06:00 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден смог по-настоящему ощутить себя главой государства только на встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом глава американского Белого дома заявил в ходе встречи с общественностью в городе Цинциннати.

Иван Шилов ИА REGNUM Байден

«Сидя напротив Путина, я почувствовал, что он понимает, кем я являюсь, а я понимаю, кто он такой… Я впервые почувствовал, что нахожусь в администрации, которая является лидером свободного мира», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, также президент США Джо Байден заявил, что российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин рассчитывают на автократию из-за того, что современные демократии не могут эффективно действовать в XXI веке. При этом ранее он неоднократно приписывал лидерам других государств склонность к авторитаризму.