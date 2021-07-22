Каменск-Шахтинский, Ростовская область, 22 июля, 2021, 05:59 — ИА Регнум. В Ростовской области пожарные потушили пожар в заброшенном здании школы. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

Mchs.gov.ru Пожар

Сообщение о возгорании на улице Пушкина в Каменске-Шахтинском поступило в экстренные службы примерно в 17:15 мск 21 июля. К месту происшествия были направлены 19 человек и шесть единиц техники.

Спустя два часа пожар удалось локализовать на площади 120 кв. метров.