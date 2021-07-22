Москва, , 05:45 — REGNUM Российские дипломаты продолжают доверительный диалог с коллегами из Туркмении по ситуации в Афганистане, сообщил 22 июля заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

«С Туркменистаном у нас также налажен доверительный диалог в области безопасности, в рамках которого представители компетентных ведомств обмениваются оценками в отношении общих угроз и вызовов», — цитирует РИА Новости замглавы МИД РФ.

Таким образом он ответил на вопрос, ведутся ли контакты, в частности, с Туркменистаном на фоне ухудшения ситуации в Афганистане.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в России и пятёрке стран Туркестана (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан) обеспокоены ухудшением ситуации в Афганистане в связи с выводом американских войск из этой страны.

Министры отмечали, что в стране началась эскалация боевых действий между правительственными силами и «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в особенности в ряде граничащих со странами Центральной Азии северных провинций Афганистана.

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