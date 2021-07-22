Берлин, , 05:37 — REGNUM Москва разрушила «мечту» европейских стран, желавших того, что Росиия столкнется с проблемами, а после «пойдет на поклон и вновь взглянет» в их сторону. Об этом 21 июля написал в статье для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung глава венского представительства Фонда Фридриха Эберта Райнхард Крумм.

Он отметил, что надежды ЕС и США «разошлись с реальностью» из-за внутреннего развития РФ, а также усиления государства на внешнеполитической арене. Автор публикации считает, что сложившаяся ситуация удивила не только Запад, но и Восток.

Кроме того, Крумм полагает, что такое положение дел вызывало у западных стран «паралич мышления» и они «не знают, что предпринять дальше». По мнению эксперта, что лучшее, что можно сделать в указанном случае, это приступить к переговорам. Подобные шаги, как предполагает он, дадут возможность сторонам найти общие интересы и прийти к взаимовыгодным договоренностям.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта Марк Эпископос в статье для журнала The National Interest написал о том, что по мере ухудшения отношений между Россией и ЕС Москва начинает налаживать связи с европейскими странами напрямую, игнорируя участие Брюсселя.

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