Цинциннати, США, , 05:28 — REGNUM Президент США Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин полагаются на автократию, потому что современные демократии не могут функционировать в XXI веке. Трансляцию выступления американского лидера на встрече с общественностью в Цинциннати (штат Огайо) 21 июля вёл телеканал CNN.

Джо Байден (сс) Gage Skidmore

«Я разговаривал с Си Цзиньпином из Китая, я знаю его хорошо, он крепкий парень, он по-настоящему верит: XXI век будет определяться олигархами, не шутка, <…> аргумент заключается в том, что демократии не могут функционировать в XXI веке, потому что всё происходит так быстро», — сказал президент США.

Байден добавил, что президент России Владимир Путин «делает ставку» на автократию по этой же причине.

«У меня была долгая встреча с Путиным <…>, и я хорошо его знаю. Эти ребята на самом деле делают ставку <…> на автократию. Демократии должны подняться и продемонстрировать, что (способны) что-то сделать», — заявил американский лидер.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Байден не раз высказывался о лидерах других стран в таком духе, приписывая им склонность к авторитаризму. В конце мая 2021 года американский президент заявил, что Китай, по утверждению Си Цзиньпина, будет «обладать Америкой» через 10−15 лет.

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