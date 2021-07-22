Манагуа , 22 июля, 2021, 05:15 — ИА Регнум. Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,3 на территории Никарагуа, сообщает Геологическая служба США.

Martin Luff Последствия землетрясения

Сообщается, что эпицентр землетрясения располагался в 55 километрах к северо-западу от города Масачапа. Глубина залегания очага сейсмособытия составила 35 километров. Информации о возможных пострадавших или повреждениях инфраструктуры не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля землетрясение магнитудой 4,0 произошло в индонезийской провинции Западный Сулавеси. Его очаг находился в девяти километрах от округа Мамаса на глубине около пяти километров. По предварительным данным, разрушений или жертв не было.