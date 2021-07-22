Вашингтон, , 04:55 — REGNUM Соединённые Штаты не станут открывать консульство в Иерусалиме до тех пор, пока новое правительство Израиля не примет бюджет. Об этом 21 июля сообщил портал Axios со ссылкой на осведомлённые источники.

Израиль Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Американское консульство в Иерусалиме исторически являлось независимой дипломатической миссией, обеспечивая отношения с палестинцами. В 2019 году администрация бывшего президента США Дональда Трампа создала «единую дипломатическую миссию», объединив генконсульство в Иерусалиме со своим посольством в Израиле. Действующий президент США Джо Байден в 2021 году пообещал вновь открыть консульство.

Как ожидается, новое правительство Израиля утвердит бюджет начале ноября текущего года. Таким образом, власти США и Израиля урегулируют вопросы финансирования работы учреждения и обеспечения его безопасности.

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