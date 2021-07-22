Душанбе, , 04:41 — REGNUM Личный состав вооружённых сил и силовых структур Таджикистана подняли в ночь на 22 июля в рамках учений по проверке боевой готовности «Граница — 2021». Учения транслируются в прямом эфире республиканских телеканалов.

Таджикистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Учебную ночную тревогу объявили в 2:00 (мск) по приказу Верховного главнокомандующего ВС, президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

«Целью мероприятий, в первую очередь, является проверка боевой готовности, мобилизации и территориальной обороны, совершенствование опыта личного состава участников, согласованность действий военных структур региона в случае возникновения потенциальных угроз», — сообщил накануне председатель Согдийской области Таджикистана Раджабба Ахмадзода.

Проверка армии проходит в рамках мероприятий, запланированных Минобороны Таджикистана на 2021 год. Руководство ведомства намерено также оценить и военную подготовку резервистов. В рамках учений состоятся оперативно-тактические испытания.

Также 22 июля в Душанбе состоится военный парад, который примет верховный главнокомандующий, президент страны Эмомали Рахмон.

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