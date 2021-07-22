Исламабад, 22 июля, 2021, 04:06 — ИА Регнум. Три лодки затонули на водохранилище в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана, сообщает Синьхуа.

Водохранилище

Сообщается, что прогулочная лодка с 18 пассажирами на борту затонула на водохранилище у дамбы Рагхаган. К месту происшествия устремились две спасательных лодки, на борту которых находились семеро человек, однако они тоже затонули.

По последним данным, в результате инцидента погибли четыре человека, их тела удалось извлечь из воды. Еще 17 человек числятся пропавшими без вести. Также четырех пострадавших удалось спасти, их направили в ближайшую больницу. В настоящее время на водохранилище продолжается поисково-спасательная операция. Местные власти отмечают, что надежды спасти пропавших без вести почти нет.