Симферополь, 22 июля, 2021, 03:36 — ИА Регнум. В арбитраж Крыма поступил банкротный иск, адресованный ООО «Карьер Багеровский». Претензии кредитора пока судом к производству не приняты, передаёт ИА REGNUM.

Карьер

Исковое заявление от ООО «Производственно-транспортный комплекс «Керчь» подано 21 июля 2021 года.

Сумма претензий пока неизвестна, но подаче банкротного иска предшествовал финансовый спор. По нему с ответчика взыскали «задолженность в размере 3 303 910 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 394 636,22 рубля, расходы по оплате госпошлины в сумме 41 493 рубля».

По данным ЕГРЮЛ, общество учреждено в ноябре 2016 года для разработки гравийных и песчаных карьеров, добычи глины и каолина. Его уставный капитал — 10 тыс. рублей, владельцы — директор Ксения Арсеньева и Данил Леонов.