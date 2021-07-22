Антверпен, Бельгия, 22 июля, 2021, 03:33 — ИА Регнум. Бургомистр бельгийского Антверпена Барт Де Вевер заявил о мечте передать Фландрию в состав Нидерландов. Об этом политик заявил в эфире телеканала Kanaal Z.

Ян Бартолд Йонгкинд. Заход солнца в гавани Антверпена. 1868

«Я никогда не отказывался от своей мечты о том, чтобы все, кто говорит на нидерландском языке, однажды встретили новый день в едином доме — Нидерландах, северных и южных», — заявил он.

Де Вевер добавил, что был бы счастлив умереть южным голландцем, нежели северным бельгийцем. При этом он подчеркнул, что жители Фландрии еще не готовы к возможному присоединению к Нидерландам. Однако он не исключил, что процесс передачи территорий может произойти в обозримом будущем.

Отмечается, что сам Барт Де Вевер является членом радикальной партии «Новый фламандский альянс». Это политическое объединение выступает за достижение автономии или независимости Фландрии. Партии удалось одержать победу в регионе на выборах в парламент, проходивших в 2019 году. Однако членам партии все же не удалось попасть в правительство Фландрии.