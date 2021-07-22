Тула, 22 июля, 2021, 03:20 — ИА Регнум. В Тульской области 24 августа 2021 года с аукциона планируют продать право на разведку и добычу каменной соли на участке недр «Блоки 1-А и 3-А Новомосковского месторождения». Начальная цена разового платежа за лот — 44,5 млн рублей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на документацию.

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Аукцион проводит департамент по недропользованию по Центральному федеральному округу (Центрнедра). Победитель получит право пользования на 25 лет. По имеющимся данным, запасы в пределах участка площадью 1 кв. км составляют 82 095 тыс. т.

Стартовый размер разового платежа — 44 563 046 рублей 28 копеек.

По данным из документации, участок недр расположен в 5 км северо-западнее города Новомосковска.

Напомним, ранее на торги были выставлены шесть участков золота из россыпных месторождений в Амурской области и один в Алтайском крае.