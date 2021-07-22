Великий Новгород, 22 июля, 2021, 03:00 — ИА Регнум. Арбитраж Новгородской области прекратил банкротное дело в отношении бывшего губернатора Новгородской области Михаила Прусака. Этим же определением суда должнику списали порядка 6,4 млрд рублей долгов. Определение суда, обнародованное 21 июля 2021 года, подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано в течение десяти дней с даты его вынесения, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

В июне 2021 года финансовый управляющий бывшего чиновника обратилась в суд с ходатайством о завершении процедуры реализации имущества гражданина, указав в качестве обоснования то, что «какое-либо иное имущество, подлежащее реализации в ходе процедуры, у должника не выявлено, денежные средства отсутствуют».

Из общего долга в 6 403 946 937 рублей за счёт имущества должника было погашено только 1 614 073 рубля 61 копейка — 0,03% от общего размера требований, включенных в реестр.

Напомним, дело слушалось с декабря 2016 года, инициатором банкротства выступил филиал «Россельхозбанка». Он предъявил задолженность в размере 274 826 848,05 рубля. Банкротом экс-губернатора признали в июле 2017 года, введя процедуру реализации имущества на шесть месяцев — до 25 января 2018 года. Финансовым управляющим назначили Викторию Тихомирову.