22 июля 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили информацию о том, что США заткнули рот Украине по вопросу «Северного потока — 2».

Елизавета Коробова, , 10:28 — REGNUM Информация о том, что администрация президента США Джозефа Байдена призвала украинские власти воздержаться от выражения своей позиции во время переговоров Вашингтона с Берлином по поводу «Северного потока — 2», вызвала бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение 22 июля в социальной сети Facebook.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Когда господа договариваются, прислуга должна молча делать то, что говорят баре. Там, у себя на кухне, хоть что говорите», — издевается Михаил К.

Многие пользователи пришли к выводу, что такое отношение к Украине со стороны Соединённых Штатов выглядит крайне уничижительным. Люди убеждены, что киевские власти полностью уничтожили суверенитет своего государства в угоду интересам Америки.

«Как же это всё-таки унизительно. Хозяин даже косточки никакой не подкинул своей шавке. Становится жаль в последнее время Украину. Её дни сочтены, а её элита это отказывается признавать», — написал Олег К.

Марионетка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что американские власти имеют столь высокое влияние на Украине, что могут просто заткнуть всем рот в этой стране.

«Опция «заткнуть лимитрофа» имеется у любой великой державы. Активируется, когда паре таких держав нужно договориться напрямую, чтобы не мешали возмущенные вопли из-под плинтуса», — отмечает Михаил Л.

Часть людей считает, что ничего зазорного в такой просьбе нет, ведь это же в первую очередь на благо самой Украины.

«Но, на самом деле, могло иметься в виду, что можно успокоиться, потому что договорились и всё у вас (у Украины) теперь будет хорошо. О чем они договорились-то, пока неизвестно. И раз не говорят, то что-то для кого-то может быть нежелательным», — предполагает Vadim M.

Ряд пользователей указывает на то, что в Киеве начали догадываться о том, что США собираются их кинуть. Иначе бы они не истерили по поводу «Северного потока — 2».

Трубы для трубопровода «Северный поток — 2» © Nord Stream 2 Axel Schmidt

«Всё равно будут истошно визжать. Хотя надо понимать, что Путин и Байден уже обо всём договорились, это факт! И время Украины на исходе», — пишет Brian E.

Отдельные комментаторы напомнили, что у Соединённых Штатов достаточно своих узких интересов на Украине, в том числе и по финансовой выкачке. Поэтому Киеву стоило бы задуматься о том, не пригрел ли он змею у себя на груди.

Газопровод «Северный поток — 2» Nord-stream2.com

«Ясное дело, Байден давно хотел войти в проект, договорился с Путиным и Меркель. Теперь в проект пойдёт бизнес сына Байдена! Ничего личного — просто бизнес», — указывает Anatoly V.

Напомним, 21 июля издание Politico опубликовало информацию с со ссылкой на собственные источники, согласно которой администрация президента США Джозефа Байдена призвала украинские власти воздержаться от выражения своей позиции во время переговоров Вашингтона с Берлином по поводу «Северного потока — 2».