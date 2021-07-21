Москва, 22 июля, 2021, 01:57 — ИА Регнум. Не менее пяти человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса и автомобиля дорожной службы в Новой Москве, сообщили в экстренных службах.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«Инцидент произошел на 41-м км Киевского шоссе. Микроавтобус Mercedes врезался в автомобиль «Газель» дорожной службы», — цитирует его слова ТАСС.

В результате ДТП пострадали пять человек, их направили в больницы. В настоящее время движение на месте происшествия затруднено. На месте работают сотрудники дорожной полиции, которые выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля в Новой Москве грузовой автомобиль сбил двух человек на проезжей части. Инцидент произошел на 73-м километре Варшавского шоссе. В столичном управлении Госавтоинспеции не исключили, что пешеходы могли находиться в состоянии алкогольного опьянения.