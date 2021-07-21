Дамаск, 22 июля, 2021, 01:50 — ИА Регнум. Атаке с воздуха подвергся город Хомс на западе Сирии, 22 июля передает телеканал Al-Ikhbariya.

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В сообщении отметается, что нападение отражают силы противовоздушной обороны республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля в сирийской провинции Хасеке американские беспилотники атаковали наземные цели, расположенные рядом с иракской границей. Они задели несколько домов в селении Хирбет-Джамус, из-за чего погибли три мирных жителя.