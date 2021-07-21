Пекин, 22 июля, 2021, 01:16 — ИА Регнум. По меньшей мере 13 рабочих погибли в результате затопления строящегося туннеля в китайской провинции Гуандун на юге страны, 21 июля сообщило издание Global Times.

Цитата из х/ф «Жерминаль». Реж. Клод Берри. 1993. Франция Одни в затопленной шахте

Объект оказался затоплен 15 июля. Внутри сооружения были заблокированы 14 рабочих. Их спасением занимались более 1100 человек.

20 июля были найдены тела троих рабочих, а 21 июля — еще десять погибших. Один строитель считается пропавшим без вести.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля в провинции Гуандун авиакомпаниия China Southern Airlines отменила 219 рейсов в связи с приближением тайфуна «Чемпака».