Баня-Лука, Босния и Герцеговина, , 10:01 — REGNUM Боснии и Герцеговины не будет, если Сараево и впредь будет отрицать право Республики Сербской на существование. Такое мнение в эфире телеканала РТРС высказал спикер парламента Республики Сербской Неделько Чубрилович 21 июля.

Босния и Герцеговина

Чубрилович отметил, что ситуация, когда «каждый день кто-то вас называет «геноцидным» и отнимает ваши права, гарантированные Дейтонским соглашением», непозволительна.

По его словам, будущее как Боснии и Герцеговины, так и Республики Сербской зависит от способности сторон договариваться, но «политическое Сараево отвергает любой компромисс и оспаривает каждое решение Республики Сербской».

Напомним, что ранее глава бошнякской Партии демократического действия Бакир Изетбегович заявил, что нужно опасаться сербов. Он усмотрел в словах министра внутренних дел Сербии Александра Вулина о том, что сербам надо создать «Сербский мир», территориальные претензии по отношению к Боснии и Герцеговине.