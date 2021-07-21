Оттава, 22 июля, 2021, 01:03 — ИА Регнум. Более трех тысяч человек эвакуировались из провинции Британская Колумбия на западе Канады из-за крупных лесных пожаров, передает телеканал CBS.

Лесной пожар

По его данным, если ситуация с лесными пожарами не улучшится, то еще 16 тыс. домохозяйств могут получить приказ на эвакуацию. Сейчас в провинции введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.

В настоящее время в Британской Колумбии действует около 300 очагов возгорания. В их тушении принимают участие около 3,1 тыс. человек, к ликвидации пожаров привлекли спасателей из других провинций, а также вооруженные силы. Также в провинцию направили 500 пожарных из других регионов Канады, а также 100 мексиканских спасателей.