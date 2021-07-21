Нижний Новгород, 22 июля, 2021, 01:03 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде дворник нашел в мусорном контейнере переносной зенитный ракетный комплекс «Игла», передают местные СМИ сегодня, 21 июля.

Mil.ru ПЗРК «Игла»

Мужчина сообщил о необычной находке в правоохранительные органы.

На место происшествия незамедлительно прибыли полицейские и сапёры, которые установили, что найденный предмет опасности не представляет, поскольку является пустым тубусом от ПЗРК — ракеты в нём не оказалось.

Теперь правоохранительным органам предстоит выяснить, кто выбросил на помойку элемент вооружения.