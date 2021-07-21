Дамаск, 22 июля, 2021, 00:55 — ИА Регнум. Наземные цели в сирийской провинции Хасеке на северо-востоке страны были атакованы беспилотными летательными аппаратами ВВС США, 21 июля сообщило агентство SANA.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Удары американских военных задели несколько домов в селении Хирбет-Джамус, расположенном рядом с иракской границей. В результате этого погибли трое мирных граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня ВВС США нанесли удары по позициям проиранских вооружённых группировок на границе Ирака и Сирии. При атаке погиб ребенок и еще три человека пострадали.