Грачаница, Сербия, 22 июля, 2021, 09:56 — ИА Регнум. В Косово на детской площадке в селе Сушица рядом с Грачаницей 21 июля появились надписи «ОАК» («Освободительная армия Косово»), «Албания здесь» и «Это албанское поле».

Дети Косово

Директор канцелярии по Косово и Метохии правительства Сербии Петар Петкович оценил эти надписи как «скандальные и позорные».

«Продолжается серия провокаций против косовских сербов. Экстремисты, которых на подобные действия вдохновляет общая антисербская атмосфера, ничего не стесняются и поэтому запугивают даже детей!», — написал Петкович на своей странице в «Твиттере».

Напомним, что ранее полиция сепаратистского Косово задержала на административной лини между Косово и Метохией и центральной Сербией пожилого серба по подозрению в имущественных преступлениях.