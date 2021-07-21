Вашингтон, 22 июля, 2021, 00:41 — ИА Регнум. Посольство России в США назвало провокационными и подстрекательскими заявления, сделанные советником американского госдепартамента Дереком Шолле на Украине. Свой комментарий российские дипломаты 21 июля опубликовали на странице посольства в Twitter.

Elfagr.org Госдеп США

«Советник госдепа Д. Шолле как минимум выдает желаемое за действительное в своих русофобских комментариях. Явно не знаком с женевской беседой (президента России) В. В. Путина с (президентом США) Дж. Байденом», — отметили дипломаты.

Дерек Шолле во время визита на Украину дал интервью журналистам, в котором назвал Россию «агрессором, создающим проблемы». По его словам, США могут поддержать процесс урегулирования ситуации в Донбассе, но для этого придётся «заставить Россию прекратить то, что она делает». Американский советник заявил также, что именно об этом говорил Байден на встрече с Путиным, которая проходила 16 июня в Женеве.

«Понимаем, если дипломату не получится дать ответ — видимо, перегрелся на киевском солнце. Надеемся также, что политики в Киеве не поведутся на провокационные и подстрекательские заявления американца», — ответили на это в российском посольстве.