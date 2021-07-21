Москва, 22 июля, 2021, 00:33 — ИА Регнум. В вебинаре, посвящённом единой программе государственной поддержки университетов «Приоритет 2030», приняли участие более 550 представителей вузов России. Об этом 21 июля ИА REGNUM сообщили в Министерстве науки и высшего образования РФ.

Петр Данилов ИА Красная Весна РАН

Темой онлайн-встречи стала экспертиза программ развития университетов, которую проводит Российская академия наук. В качестве ведущего и эксперта выступил вице-президент РАН Андрей Адрианов. Участники вебинара получили ответы на некоторые вопросы, в том числе вопросы о том, как формируется совет экспертов, как будет проходить процедура экспертизы, как правильно вузам оформлять заявку и т.д.

После завершения вебинара свои мнения высказали представители университетов, в частности проректор Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова Василий Саввинов, проректор по науке и инновациям Чеченского государственного университета им. А.А. Кадырова Магомед Нахаев и проректор по научно-исследовательской работе и инновационной деятельности Донского государственного технического университета (ДГТУ) Олег Полушкин.

Напомним, программа «Приоритет 2030» реализовывается с целью формирования широкой группы университетов-лидеров в области создания научного знания, технологий и разработок для внедрения в экономику и социальную сферу России.