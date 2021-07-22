Баня-Лука, Босния и Герцеговина, , 09:58 — REGNUM Косовский вопрос нельзя решить «усилиями внешних игроков» — его можно решить только через диалог Белграда и Приштины. Так 21 июля член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик ответил на просьбу журналистов новостного агентства «Срна» прокомментировать заявление турецкого лидера Реджепа Эрдогана о том, что Анкара будет лоббировать признание независимости Косово среди ранее не признавших его стран.

Милорад Додик Medija centar Beograd

«Никто со стороны не может решить эту проблему, ключ к ее решению кроется в диалоге Белграда и Приштины. Ко всему уважению к президенту Эрдогану, я полагаю, что Турция должна учитывать реальное положение вещей в регионе. Если она уже размышляет подобным образом, почему она тогда не применит это правило к Республике Сербской и не поддержит ее отделение от Боснии и Герцеговины? И давайте потом все будем жить мирно, как хорошие соседи», — сказал Додик.

По мнению Додика, Эрдогана можно было бы назвать последовательным, если бы он выступил за то, чтобы Босния и Герцеговина стала конфедерацией трех государств.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Анкара будет лоббировать признание независимости Косово.