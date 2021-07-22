22 июля 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили ошибку офиса президента Украины, который, по сути, признал независимость Абхазии.

Тимур Кондратьев, , 10:20 — REGNUM Информация о том, что пресс-служба офиса украинского президента Владимира Зеленского опубликовала сообщение, в котором Украина фактически признала независимость Абхазии, стала поводом для бурного обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 21 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«России всё равно на чьё-либо признание или непризнание Абхазии, Южной Осетии и Крыма. Самое главное, что мы спасли мирных жителей от неминуемого уничтожения!» — отмечает Евгений К.

Многие пользователи пришли к выводу, что в Абхазии, скорее всего, были бы не очень рады признанию своей страны со стороны Украины. Киевская власть полностью дискредитировала себя после семи лет, прошедших с момента Майдана.

«В смысле случайно? Это они целую независимую республику приравняли к неудачной шутке под названием Украина», — считает Владимир М.

Сухум. Абхазия Алексей Колесников © ИА Красная Весна

Некоторые комментаторы отмечают, что президент Украины, судя по всему, уже бьётся в истерике и не знает, к кому и куда он едет. Поэтому путаница с обозначением территории Абхазии является признаком дезориентации киевской элиты.

«Да кому какая разница, что там приняла Украина? Они не смогли воспрепятствовать строительству «Северного потока — 2» и теперь пытаются хоть что-то сделать, чтобы обратить на себя внимание перед своим неминуемым крахом», — поделился своим мнением Семён Т.

Часть людей считает, что в правительстве Украины наблюдается профессиональное обнищание, которое и выражается в подобных ляпах, совершенно позорных для уровня представителей президента страны.

«В киевском правительстве и офисе Президента Украины работают неучи какие-то. Ляпы на каждом шагу. Помельчали украинские политики. Абсолютный непрофессионализм!» — указывает Александр Б.

Офис президента Украины Narking

Ряд пользователей указывает на то, что подобные ошибки случаются везде и ничего страшного не произошло. Главное, что соратники Зеленского быстро исправили досадную оплошность.

«Да ладно, привязались к обычной технической ошибке, которую, кстати, быстро обнаружили и исправили», — пишет Евгений О.

Отдельные комментаторы убеждены, что такие ошибки прощать нельзя, ведь они могут стоить Украине добрых отношений с Грузией.

Тбилиси. Грузия (сс) Alexxx1979

«Техническая ошибка — это то, когда букву перепутали или пропустили, а тут же целый дипломатический скандал! Техническая ошибка, судя по всему, это само правительство клоунов и шутов из «Квартала-95» во главе Украины!» — написал Сергей В.

Напомним, агентство «Sputnik Ближнее зарубежье» сообщило о том, что пресс-служба офиса украинского президента Владимира Зеленского опубликовала сообщение, в котором Украина фактически признала независимость Абхазии. Позже сообщение было исправлено и добавлено слово «оккупация».