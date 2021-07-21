Вашингтон, 22 июля, 2021, 00:05 — ИА Регнум. В бета-тестировании массовой многопользовательской игры (ММО) New World от компании Amazon приняли участие сотни тысяч пользователей Steam. Об этом 21 июля сообщает журнал PC Gamer.

(сс) Olichel С джойстиком в руках

Издание отметило, что в какой-то момент к игре были подключены 190 тыс. геймеров, а на момент написания статьи в New World играли более 160 тыс. человек. Таким образом, проект ММО от Amazon обошёл по популярности Grand Theft Auto V и Apex Legends. Кроме того, New World сейчас доминирует на видеостриминговом сервисе Twitch, трансляции по ней смотрит около 300 тыс. пользователей сервиса.

Напомним, полноценный релиз New World запланирован на 31 августа 2021 года. Действие игры разворачивается вымышленном острове Этернум, расположенном в Атлантическом океане.