22 июля 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили решение Госсовета КНР отменить все ограничения на рождение третьего ребенка в Китае.

Тимур Кондратьев, , 10:27 — REGNUM Заявление Госсовета КНР о том, что, в соответствии с майским решением Политбюро ЦК Компартии о дальнейшем ослаблении контроля за рождаемостью, было решено отменить все ограничения на рождение третьего ребенка в Китае, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 21 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Дракон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Китай вступает в фазу гегемона, и ему, соответственно, нужны бойцы. Я правильно понимаю актуальный расклад?» — пишет Николай А.

Многие пользователи пришли к выводу, что китайские власти поступают правильно, разрешая гражданам рожать третьего ребёнка, не опасаясь санкций.

«Молодцы! А вот в России, наоборот, демографический кризис, бешеная убыль населения», — отмечает Данил Г.

Китайские дети. Фото 1982 года H. Grobe

Некоторые комментаторы убеждены, что власти КНР поступают очень смело, разрешая гражданам создавать большие семьи. Судя по всему, Китай готовится к экспансии своих людей в другие страны.

«Казалось бы, Китай переполнен, а китайские власти уже не знают, куда поселить новое население. Но вместо того, чтобы как-то подсократить количество рождаемых, они, наоборот, его увеличивают. А всё почему? Китайцы хитры и умны. Пока весь мир страдает от ковида, в Китае его уже практически победили. Китайцы вскоре заселят все европейские страны и заменят умерших европейцев на своих. В ближайшем будущем самым многочисленным народом в Европе будут китайцы. Это и России, кстати, тоже может грозить», — пророчит Руслан Б.

Часть людей считает, что Китай умудрился совместить в стране высокую рождаемость и растущий уровень жизни своих граждан. До этого момента такой результат был под силу лишь Советскому Союзу.

«Вот почему в одних странах, вроде Индии, даже несмотря на нищету, рождаемость сверхвысокая, а в более благополучных странах Запада или в России, наоборот, идёт вырождение? От чего зависит это?» — задаётся вопросом Денис П.

Китайцы Trendymen.ru

Ряд пользователей указывает на то, что китайские власти рассчитали, что заметного прироста населения не случится, ведь граждане КНР теперь более ответственно относятся к созданию своей семьи.

«Учёные правильно считают. Китай уже заражён вирусом потребительства. В обществе потребления дети — лишние. Поэтому скачка рождаемости в Китае не будет», — считает Оскар Л.

Отдельные комментаторы отмечают, что власти КНР решили, что следует учитывать интересы своего населения.

«Китайские власти делают ставку на народ. Граждане хотят рожать? Пожалуйста! Хотите развитую экономику? Пожалуйста! Хотите современные технологии и доступную профессиональную медицину? Пожалуйста! Государство для людей» — отмечает Иван Е.

Напомним, 20 июля Госсовет КНР заявил, что, в соответствии с майским решением Политбюро ЦК Компартии о дальнейшем ослаблении контроля за рождаемостью, было решено отменить все ограничения на рождение третьего ребенка в Китае.