Сиэтл, США, 22 июля, 2021, 00:02 — ИА Регнум. Сегодня, 21 июля, журналист Эллиотт Фридман в своем твиттере сообщил, что «Сиэтл» не смог согласовать условия контракта с экс-форвардом «Колорадо» Габриэлем Ландескугом.

(сс) Lisa Gansky Габриэль Ландескуг в составе хоккейного клуба «Колорадо Эвеланш»

По данным источника, «Кракен» предложил шведскому хоккеисту семилетний контракт на общую сумму в 56 миллионов долларов.

В минувшем сезоне Ландескуг принял участие в 54 матчах регулярного чемпионата НХЛ и отличился 52 (20+32) очками.