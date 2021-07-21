Бергамо, Италия, 21 июля, 2021, 23:59 — ИА Регнум. Сегодня, 21 июля, журналист Николо Скира в своем твиттере сообщил, что полузащитник «Сассуоло» Жереми Бога может поменять клубную прописку в этом межсезонье.

Sassuolocalcio.it Футбольный клуб «Сассуоло»

По данным источника, «Сассуоло» готов продать футболиста за 20 миллионов евро, контракт хавбека истекает следующим летом.

«Аталанта» интересуется услугами Жереми Бога и уже начала переговоры по переходу футболиста. Главный тренер команды из Бергамо Джон Пьеро Гасперини хочет видеть хавбека в своем клубе.

В прошедшем сезоне Жереми Бога принял участие в 27 матчах чемпионата Италии и набрал 6 (4+2) очков по системе «гол+пас».