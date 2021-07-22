Москва, 22 июля, 2021, 09:20 — ИА Регнум. Московские компании вышли в финал конкурса «Московский инновационный кластер-Чжунгуаньцунь». Об этом 22 июля сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

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Мероприятие проходило в городе Тайюань провинции Шаньси КНР. Жюри выделило четыре московских компании в треках «Индустрия 4.0» и «Программное обеспечение». В каждом из них участвовало по 10 китайских и российских команд.

«Всего на конкурс было подано более 700 заявок. Из них 351 от российских техкомпаний, остальные от участников из Китая. Полуфиналистами стали 60 проектов, а в финал пройдут всего 12. Лучшие команды из нашей страны на последнем этапе примут участие в программе развития для освоения китайского рынка и продвижения своего продукта на международной арене», — сказала Сергунина.