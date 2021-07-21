Амстердам, 21 июля, 2021, 23:51 — ИА Регнум. Сегодня, 21 июля, голландский портал De Telegraf сообщил, что бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Луи Ван Гал снова возглавил национальную сборную Нидерландов.

ING Nederland Луис ван Гал

По данным источника, Королевский футбольный союз Нидерланжов согласовл с 69-летним специалистом контракт до конца чемпионата мира 2022 года.

Ван Гал уже возглавлял национальную команду Нидерландов. В 2000 году он готовил команду к чемпионату мира 2002, но не смог исполнить свою миссию и оставил пост. В 2014 году Нидерланды под его руководством стали бронзовым призером ЧМ-2014 в Бразилии.